Cannabiskwekers uit Sint-Niklaas veroordeeld tot 30 maanden cel

In een pand waar vroeger een frituur gevestigd was, ontdekten speurders twee jaar geleden een cannabisplantage. De politie viel er binnen na meldingen van een sterke cannabisgeur aan de achterkant van de vroegere frituur. Bij de inval werd een professionele plantage met meer dan 1.000 cannabisplanten ontdekt. Er werd ook meer dan 100 kilogram knipafval gevonden, wat erop wees dat er al verschillende keren was geoogst.

Ook de arrestatie van de kwekers was opvallend. Ze konden pas gevat worden na een spectaculaire achtervolging in het centrum van Sint-Niklaas. De cannabiskwekers reden daarbij in tegengestelde richting de Grote Markt op.