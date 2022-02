Klimaatverandering stuwt migratie van Centraal-Amerika naar Verenigde Staten: "Hier vertrekken elke dag mensen"

Honderden families die leefden van de visvangst en het toerisme, zagen geen andere keuze dan de regio verlaten, velen trokken naar de VS. "Hele gezinnen zijn geëmigreerd uit Cedeño. Veel families zijn gebroken. Ik ook, ik ben alleen", getuigt Marilen Sujgy Amaya, een vissersvrouw.

"Heel mijn familie is geëmigreerd. Mijn dochter is al 8 jaar weg, ik heb haar al die jaren niet gezien. Mijn man is al 3 jaar in de VS, met mijn jongste zoon. Hij is vertrokken toen hij 10 was. Ik mis hem erg." Marilen heeft al ontelbare keren een visum aangevraagd om haar kinderen in de VS te kunnen bezoeken, maar dat wordt keer op keer geweigerd.

In Cedeño willen alle jonge mensen weg, ook zij die gestudeerd hebben. "Het zijn zaken waarmee we moeten leven. We hebben geen andere keuze, want ginder hebben ze een betere toekomst", snikt Marilen.