Cipier uit Houthalen-Helchteren die gsm's in gevangenis smokkelde, zit zelf in de cel

De 42-jarige cipier is opgesloten in de gevangenis van Lantin in Luik. De smokkel voor Lucio Aquino begon met merkkledij. Nadien bracht hij ook gsm's en broodjes kebab binnen voor de drugsdealer. Lucio Aquino zit in Leuven achter de tralies voor zijn betrokkenheid bij een grootschalige cocaïnetrafiek met onder meer een oud-rijkswachter. De cipier wordt nu verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, inbreuken op de drugswetgeving en witwaspraktijken.