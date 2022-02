Van testen op soa's tot mentaal welzijn: CLB lanceert online vragenlijst voor alle leerlingen derde middelbaar

"Als er zorgwekkende signalen komen uit de online vragenlijst zal het CLB tijdens het medisch onderzoek jongeren uitnodigen om dat te bespreken", gaat Van Lander verder. De online vragenlijst met jongeren ook de kans geven om allerlei thema's bespreekbaar te maken. Veel jongeren kroppen dingen op, en dat is niet altijd zichtbaar voor ouders, vrienden en leerkrachten. "Er zitten heel wat vragen in over mentale gezondheid, maar er zitten ook vragen in rond seksualiteit of alchoholgebruik. Thema's waar je op die leeftijd niet altijd makkelijk met iemand over kan praten."