CNN-hoofd Jeff Zucker stapt op na onthulling relatie met collega

Het ontslag van CNN-baas Jeff Zucker heeft opschudding veroorzaakt in de Amerikaanse mediawereld. De 56-jarige Zucker heeft onmiddellijk ontslag genomen, nadat bekend is gemaakt dat hij een relatie had met een medewerkster.

Zucker stelt dat hij "ongelijk" heeft gehad om te zwijgen over de relatie met de directrice marketing van de zender. Hij erkende dat hij die meteen had moeten bekendmaken toen er officieel naar werd gevraagd, maar dat deed hij niet. "Ik had het mis. Daarom neem ik vandaag ontslag", aldus Zucker in een verklaring.

Hij had begin vorig jaar al de verwachting uitgesproken tegen het einde van dat jaar te vertrekken.