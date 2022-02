CO-vergiftiging treft 26 bewoners in Borgerhout, 4 mensen naar het ziekenhuis, onder wie kind van 2

4 mensen werden ook naar het ziekenhuis gebracht. "Het gaat om een gezin met een kind van 2. Zij hadden allemaal te hoge waarden in hun bloed, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het is wel noodzakelijk dat ze een nacht in het ziekenhuis blijven. Daarna zal bekeken worden hoe het met hen gaat en of ze weer naar huis kunnen."

De anderen werd aangeraden om elders onderdak te zoeken. "De situatie is nu beveligd, de gastoevoer is afgesloten en we hebben ervoor gezorgd dat de verwarmingsketel in geen geval aan kan. Maar dat wil dus zeggen dat er geen verwarming en geen warm water is. Een aantal mensen kon bij familie of vrienden terecht. Enkelen hebben ervoor gekozen om desondanks toch in hun woning te blijven. Het is nu aan de eigenaar om ervoor te zorgen dat het probleem zo snel mogelijk opgelost wordt."