Competitieleider Hoogstraten VV vraagt geen licentie aan voor eerste nationale: "De kosten zouden te hoog oplopen"

We zijn net over de helft in de voetbalcompetitie. In de tweede amateurklasse B staat Hoogstraten helemaal bovenaan, met 8 punten voorsprong op achtervolger Lyra-Lierse. De kans is groot dat de club de titel behaalt en in aanmerking komt voor promotie. Maar daarvoor moet je een licentie hebben. "Wij hebben beslist om die niet aan te vragen. Onze club is er structureel niet klaar voor. Het huidige bestuur is net een jaar bezig. Onze werking moet zowel functioneel als financieel nog op punt gezet worden", verduidelijkt de voorzitter.