Dieven breken sleutelkluisjes open, politie Antwerpen: "Bewaar je sleutel beter op zak"

"Dieven breken het kluisje open of trekken het helemaal uit de muur", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Zo kunnen ze de woning of de winkel binnen gaan zonder schade aan te richten. Dat gebeurt bijna altijd 's nachts. We merken dat die dieven veel interesse hebben in laptops en andere elektronica. De sleutelkluisjes zelf worden vaak ook meegenomen." De politie is op zoek naar de daders.