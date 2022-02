Tientallen doden in Congo door geknapte hoogspanningskabel in hoofdstad en bij bloedbad in oosten

Het was ook elders in Congo een dramatische dag. In de provincie Ituri, in het uiterste noordoosten, zijn zeker 40, volgens hulporganisaties 60 burgers vermoord door de militie Codeco. Dat gebeurde in een ontheemdenkamp nabij Djugu. De aanvallers maakten hun slachtoffers af met kapmessen en steekwapens.

Codeco is een militie van de Lendu-bevolkingsgroep, die het gemunt heeft op de Hema's. Sinds mei vorig jaar is een staat van beleg van kracht in Ituri en in de naburige provincie Noord-Kivu. Maar het Congolese leger lijkt de situatie niet onder controle te krijgen ondanks de aanwezigheid van VN-blauwhelmen uit Bangladesh. Alleen al in november en december zijn meer dan 120 mensen vermoord.