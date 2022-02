Ecuadoraanse hoofdstad Quito onder de modder na ergste regenval in 20 jaar

17 uur lang teisterden zware regenvlagen de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Volgens de burgemeester was er maandag 2 liter regen per vierkante meter voorspeld, maar het werden er 75 per vierkante meter. "Dat hebben we niet meer meegemaakt sinds 2003", zei hij. Door de enorme massa water ontstonden overstromingen en aardverschuivingen. Een groot waterreservoir van 4.500 kubieke meter in het noordwesten van de stad, in de wijk La Gasca, kreeg vier keer zoveel water te slikken als normaal.