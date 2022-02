Gemeenten, scholen, bedrijven en woonzorgcentra krijgen geen compensatie voor stijgende energieprijzen: "Dat doet pijn"

De gemeenten hebben sowieso al een vrij stevige energiefactuur. "Dat gaat heel breed", zegt Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten. "Het gaat over heel wat infrastructuur, zoals zwembaden, culturele centra, de eigen administratieve gebouwen, maar ook de openbare verlichting."

"Als ik kijk in Genk dan is die factuur over de stad, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf in een normaal jaar al snel rond de 2 miljoen euro. Volgens onze raming gaat die stijgen naar 4 miljoen euro. Dus dat is eigenlijk maal 2. Dat voel je wel."

"In Genk zijn we nog niet van plan om dit door te rekenen aan de inwoners, maar we moeten wel onze meerjarenplannen bijsturen. Dat doet pijn."