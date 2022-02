Europese Commissie geeft dan toch groen label aan gas en kernenergie: "Laatste woord hierover nog niet gezegd"

Ook Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit) betreurt de beslissing van de Commissie. "We kunnen een euro maar één keer uitgeven", zegt ze. "Het geld dat door de overheid wordt vrijgemaakt, hetzij via de Europese Investeringsbank of via de vele budgetten van Europa - moet worden geïnvesteerd in het volledig klimaatneutraal maken van onze economie."

Daarmee wil Van Brempt niet gezegd hebben dat er niet meer in technologieën zoals gas- of kerncentrales zou mogen worden geïnvesteerd. "Maar het geld dat dient voor de Green Deal moet worden geïnvesteerd in hernieuwbare en schone energie."

De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement bekijkt nu wat er mogelijk is om de beslissing van de Commissie tegen te houden. "Het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd", zegt Van Brempt.