Zaventem krijgt drie kilometer nieuwe fietspaden: "Grootste investering in fietspaden ooit"

Er komt binnenkort een nieuw fietspad langs de Wezembeekstraat en de Kennedylaan. Dat moet voor een veilige fietsverbinding zorgen met deelgemeente Sterrebeek. Er komt ook een grote verbreding van het bestaande fietspad langs de Tramlaan tussen de grens met Kraainem en Sterrebeek-centrum. "Het project wordt onderdeel van de grootste investering ooit in Zaventemse fietspaden", klinkt het bij het gemeentebestuur.

Ook wandelaars zullen gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad. Veel inwoners hadden om een betere verlichting gevraagd en die komt er ook. De totale kostprijs bedraagt 3,5 miljoen euro, maar de gemeente krijgt bijna 3 miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant. Tegelijk investeert Vlaanderen in een nieuwe brug over de Henneaulaan en komt er vaart in de aanleg van nieuwe fietspaden door De Werkvennootschap. Onlangs werd een nieuwe fietspad langs de Woluwelaan aangelegd tussen Zaventem-centrum en Woluwedal. Daar hoort ook een fietstunnel onder de Leuvensesteenweg bij. Op dit moment wordt ook de nieuwe fietsbrug over de Ring geplaatst ter hoogte van de Keibergstraat in Zaventem.