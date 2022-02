Flanders Folk Awards bekronen duo met Belgische violist bekend tot op Faroëreilanden en plaat over rouwen 

Sabam for Culture heeft "Equinox" van Sara Salvérius bekroond als beste folkplaat van 2021. Het is haar tweede soloplaat, die gaat over hoe ze na het overlijden van haar zus in 2017 haar verdriet en gemis een plaats heeft gegeven. De titel "equinox" verwijst naar de twee momenten in het jaar waarop de dag en nacht overal ter wereld exact even lang zijn. Voor Sara symboliseert dat moment een mooie overgang, van een droevige periode naar een tijd waar er meer licht komt.