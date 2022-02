Eén verwarmingscheque van 100 euro voor appartementsgebouwen met één teller

Toch zal niet iedereen evenveel van de verwarmingscheque van 100 euro kunnen genieten. "In oudere appartementsgebouwen is er vaak maar één aansluiting (één EAN-nummer) en daarnaast zijn er tussentellertjes die de syndicus voor zijn rekening neemt om de factuur te verdelen over de verschillende bewoners", zegt Stefaan Leliaert, bestuurder bij "De Syndic" van Dewaele Vastgoedgroep. "Omdat er maar één factuur is voor de syndicus, vrees ik dat die korting éénmalig zal zijn." Woon je in een appartementsgebouw met tien huishoudens, dan zal die korting door tien gedeeld moeten worden.