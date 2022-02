Gents café kondigt nog voor officiële communicatie Gentse Feesten aan: "Vrijhouden en komen!"

"De Gentse Feesten zijn intussen al twee keer uitgesteld door corona. Dat gaan we geen derde keer laten gebeuren. Wat ons betreft gaan de feesten gewoon door. We kondigen de data graag aan met een enorm spandoek op onze gevel", verklaart Cocquyt. "Dat was niet eenvoudig want het is een gigantische stoffen doek en net als we wilden beginnen werden we geconfronteerd met stormweer."