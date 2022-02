Ghelamco mag dan toch groot bouwproject starten achter Antwerpse Zoo

Apache stelt zich de vraag wat er tussen brief 1 en 2 gebeurd is. " Dat is natuurlijk de vraag van 1 miljoen, of van meerdere miljoenen in dit geval. We krijgen geen antwoord van het Antwerpse schepencollege. We merken op dat het college de laatste jaren heel snel is om projectontwikkelaars, die grote torens willen neerpoten in de stad, ter wille te zijn", aldus Cochez.