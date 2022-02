Gratis schaduwbomen in 12 West-Vlaamse gemeenten: "Om dierenwelzijn te verbeteren"

In 12 West-Vlaamse gemeenten kunnen landbouwers gratis bomen krijgen om op hun weides te planten. De provincie werkt daarvoor samen met de regionale landschappen en stadslandschappen. De actie kreeg de ludieke slagzin "Staat de airkoe in jouw weide aan?" en heeft als doel het welzijn van de dieren in de weide te verbeteren.