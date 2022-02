"Olie én waterstof, Golfstaten winnen 2 keer jackpot": wat is link tussen België, Oman, waterstof en koninklijk bezoek? 

Het potentieel aan hernieuwbare energie is hier veel kleiner dan in bepaalde andere landen, en veel van onze groene elektricititeit zal gaan naar de elektrificatie van ons wagenpark, of de verwarming van onze huizen met warmtepompen om zo de omslag naar een klimaatneutrale toekomst te maken, zegt energiespecialist Ronnie Belmans (KU Leuven).

"We hebben in Europa niet voldoende hernieuwbare energie om het allemaal zelf te doen. Onze groene energie zal in de eerste plaats gaan naar onze auto's en onze huizen," stelt Belmans.

Waterstof (of zijn afgeleiden zoals ammoniak of methanol) zou in de eerste plaats in de scheepvaart of luchtvaart dienen, of voor energie-intensieve sectoren zoals de staalnijverheid, of chemische sector, stipt Belmans nog aan.