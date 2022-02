Hasseltse talenten brengen livemuziek bij je thuis vanuit kunstschool

Hasseltse muzikale talenten kunnen zich voortaan uitleven in twee “streaminglokalen” in het gebouw van kunsthumaniora Musart. Door de coronascrisis beleefde livestreaming een heuse opmars, omdat het artiesten een alternatief podium geeft. “Op deze manier geven we Hasseltse makers alle kansen om een groter publiek te bereiken”, zegt Werner Geboers van kunsthumaniora Musart.