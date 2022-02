Kinderen laten zich minder vaccineren dan verwacht: Gemiddelde opkomst in Limburg is 30 procent

Gemiddeld komt 1 op 3 kinderen opdagen voor een vaccin in de Limburgse vaccinatiecentra, en dat is minder dan verwacht. In het vaccinatiecentrum van het Maasland in Dilsen-Stokkem is die opkomst zelfs minder dan 20 procent, zegt Noël Vandeboel: "Wij hadden die opkomst geschat op 50 à 60 procent, maar dat blijkt niet te zijn. Zeker niet bij de jongste kinderen. De afwezigheid bij 5-, 6-, 7-jarigen is nog hoger dan bij de 10- en 11-jarigen."