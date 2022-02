Krijgshelmen en ruïne van Griekse tempel gevonden in Velia in Zuid-Italië

De Italiaanse minister van Cultuur Dario Franceschini zei dat de overblijfselen opgegraven zijn op de populaire toeristische site Velia, op wat eens de akropolis was van een van de belangrijkste steden in Magna Graecia.

Magna Graecia, Groot Griekenland, is de naam die de Romeinen gaven aan het zuiden van Italië en het eiland Sicilië. Die gebieden waren tussen 800 en 600 v. C. door de Griekse stadsstaten gekoloniseerd, vooral de kustgebieden dan. Velia ligt zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van Paestum, een andere belangrijke stad in Magna Graecia, die beroemd is wegens haar Griekse tempels.

Beeld van de opgravingen in Velia, in het Archeologisch Park van Paestum en Velia. Archaeological Park of Paestum and Velia via AP

Goed bewaarde helmen

De onlangs afgeronde opgraving in Velia bracht een paar helmen in goede staat aan het licht, de overblijfselen van wat blijkbaar een rechthoekig gebouw was, waaronder een beschilderde bakstenen muur, vazen met het Griekse opschrift 'heilig' en metalen fragmenten van wat mogelijk wapens waren, zei het ministerie van Cultuur.

Het gebied dat nu onderzocht is in Velia, bevatte waarschijnlijk overblijfselen van offergaven aan Pallas Athena, de Griekse godin van onder meer de oorlogsvoering en de wijsheid, zei de directeur van het Italiaanse staatsmuseum, Massimo Osanna. Die offers zouden aan haar gebracht zijn na een belangrijke zeeslag in de nabijgelegen Tyrreense Zee. Daar versloeg een Griekse strijdmacht in de 6e eeuw v.C. Etruskische strijders en hun Carthaagse bondgenoten in de slag van Alalia, voor de kust van Corsica. De Grieken uit Alalia winnen weliswaar de zeeslag, maar worden gedwongen hun nederzetting op te geven, waarna ze zich in Velia vestigen.

Een video over de recente opgravingen in Velia en de vondsten. Videospeler inladen...

De tweede krijgshelm die gevonden werd bij de opgravingen. Archaeological Park of Paestum and Velia via AP

Filosofen

Velia was bekend als de thuisstad van een oud-Griekse filosofische school, die Eleaten genoemd werden naar de Griekse naam voor Velia, Elea. De filosofen Parmenides en Zeno behoorden tot de school van Elea.

De nederzetting in Velia omvatte een hooggelegen bolwerk of akropolis en de nabijgelegen heuvels. Velia was omringd door een muur. De nederzetting werd rond 540 v.C. gesticht door Griekse kolonisten uit een stad aan de Anatolische kust, die op de vlucht waren voor de Perzen en zich eerst gevestigd hadden in Alalia op Corsica. Minister Franceschini zei dat de ontdekkingen in Velia het belang onderstrepen van investeringen in archeologisch onderzoek, om "belangrijke delen van de geschiedenis van het Middellandse Zeegebied" bloot te leggen. Bron: Associated Press.

Een deel van de muren rond Velia. Beate Schleep/picture-alliance/dpa/AP Images