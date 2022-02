Kunnen onze dijken een superstorm aan? Internationaal team zoekt antwoorden in Hedwigepolder

Wat gebeurt er als een superstorm het water over onze dijken stuwt? Op deze vraag zoekt een internationaal team van onderzoekers een antwoord in de Hedwigepolder vlak bij de Schelde. Daar maakt binnenkort een dijk plaats voor natuur. Het is dus een ideaal gebied om te onderzoeken wat de impact is van golven die over de dijk slaan bij een superstorm. Uit de tests blijkt alvast dat op plaatsen waar er geen planten groeien, de dijk moeilijk standhoudt.