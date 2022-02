Projectontwikkelaar bouwt verder aan studentenkoten ondanks verbod van rechter: Leuven laat bouw stilleggen

“Het protest is er vooral gekomen omdat het project zo groot geworden is”, zegt Bart De Groeve van het buurtcomité. “En als je naar de bouwregels kijkt in Leuven zijn er afwijkingen waardoor het complex veel hoger is dan de bestaande werkmanshuizen die er staan. Daardoor zal ook de druk op de tuinen van de omwonende mensen vergroten”, vreest hij.