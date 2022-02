Bijna 39.000 meldingen over mogelijke bijwerkingen na coronavaccin: wat betekent dat precies?

Daarnaast gaat het om vermoedelijke bijwerkingen. "Ze zijn dus niet noodzakelijk gerelateerd aan of veroorzaakt door het vaccin", legt Ann Eeckhout uit. "Het FAGG onderzoekt elke mogelijke bijwerking die wordt gemeld om te bekijken of er een oorzakelijk verband is. Daarbij is het belangrijk dat bijvoorbeeld naar de gezondheidstoestand van de patiënt wordt gekeken, om te zien of de bijwerking daar wat mee te maken heeft. Enkel na uitgebreide evaluatie en wetenschappelijke beoordeling van alle beschikbare gegevens kunnen conclusies worden getrokken over de risico's van het vaccin."