Militairen houden vandaag en morgen oefeningen in Moerzeke, Hamme en Kastel

Inwoners die zich toch onzeker of onveilig voelen, kunnen altijd bij de politie terecht. "Het is logisch dat inwoners schrik hebben als ze gewapende personen zien. Ze mogen ons dus zeker altijd bellen als ze vragen hebben. Om hen gerust te stellen, zullen we dan nagaan en verifiëren of het over de militaire oefening gaat of niet", besluit de korpschef.