Misdaadauteur Jo Claes schrijft boze open brief over nieuw onthaalgebouw Leuven: "Gedrocht zonder respect voor erfgoed"

Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) is het niet eens met de kritiek. "Onze voorouders hebben in de loop van de geschiedenis ook telkens stukken toegevoegd aan ons historische stadhuis. We moeten op een deskundige, doordachte manier omgaan met ons erfgoed en dat is ook onze bedoeling. Maar dat betekent niet dat we een stolp over de stad moeten zetten. Zodat de toestand bevroren wordt. Een stad evolueert en hedendaagse toevoegingen moeten kunnen als dat met het nodige respect voor het erfgoed gebeurt", vindt Vansina. Mooie voorbeelden van die combinatie tussen erfgoed en hedendaagse architectuur vindt Vansina het Museum M, het CERA-gebouw naast het oude stadhuis of de heraanleg van het Rector De Somerplein. Concrete info over de bouwplannen vind je op de website van de stad Leuven.

Lees hieronder de open brief van Jo Claes: