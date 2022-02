Recept coronavaccin Moderna "gekraakt" in Zuid-Afrika: mag dat zomaar en wat betekent dit voor de vaccinatiekloof?

Hoe groot is die vaccinatiekloof momenteel? Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is die kloof groot. In ons land en de meeste andere (West-)Europese landen bedraagt de vaccinatiegraad (volledige vaccinatie) per 100.000 inwoners meer dan 70 procent.

In Afrika zijn de regionale verschillen enorm: van Marokko dat het al bij al goed doet met ruim 60 procent tot Nigeria waar amper 2,6 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. In Zuid-Afrika waar die "Moderna-kraak" is gebeurd, bedraagt dat percentage net geen 30 procent.