Maldegem moet op zoek naar nieuwe meerderheid na exit N-VA

"Soms ben ik misschien te snel gegaan. Het kan ook zijn dat ik te weinig aan people management heb gedaan", reageert de burgemeester die verkozen werd met de veelzeggende slogan "De beste politiek, is geen politiek". Van Hulle staat nog steeds achter dat idee: "Maldegem heb ik op dezelfde manier geleid zoals dat moet bij een bedrijf. En daar heb ik geen spijt van."

Maldegem is niet de enige gemeente uit het Meetjesland waar het rommelt in de politiek. In Eeklo werd er vorig jaar nog een nieuwe meerderheid gevormd na politiek gekibbel. Groen en Open VLD ruimden daar in september plaats voor CD&V en N-VA.