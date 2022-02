Na de cyberaanvallen op enkele havenbedrijven: wat is daar gaande? "Mogelijk link met spanning rond Oekraïne"

"Een cyberoorlog is vandaag gegarandeerd de eerste vorm van oorlog die zal plaatsvinden", denkt Rommens. Hoe dat er zou kunnen uitzien, zagen we in mei van vorig jaar, zegt hij. "Colonial Pipeline in de VS, die bijna 9.000 kilometer pijpleidingen heeft aan de oostkust van Amerika om tankstations van brandstof te voorzien, is toen 5 dagen offline geweest door een cyberaanval. Dat was een ongelooflijk probleem: tankstations stonden droog, er moest weer met vrachtwagens geleverd worden."