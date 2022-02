Nederlandse premier Rutte: "Serieuze consequenties" bij inval in Oekraïne, maar steun aan dat land blijft defensief

Rutte zei een en ander op een persconferentie met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Eerder had Rutte bloemen neergelegd aan een monument voor Oekraïense strijders en militairen die zijn gesneuveld op de Krim of in het oosten van het land. Voor Nederland heeft Oekraïne een belangrijke emotionele betekenis wegens het neerschieten van het Maleisische passagiersvliegtuig MH17 in 2014 door een Russische raket. Van de 298 inzittenden waren er 193 Nederlanders.