Nieuw stuk fietssnelweg loopt van Ronse tot aan Waalse grens

De fietssnelweg begint aan het station van Ronse en ligt pal naast een spoorwegbedding. "Het was een bewuste keuze om die daar te leggen", verdedigt Gillis de keuze van de provincie. "Deze fietssnelweg is bedoeld voor functionele fietsers. Het is handig als je die dan op een vlakke basis kan leggen, want je wil niet telkens een heuvel over als je snel van de ene locatie naar de andere moet." Functionele fietsers zijn fietsers die snel van het vertrekpunt naar het eindpunt willen geraken, zonder heuvels op te moeten.