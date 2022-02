NMBS zoekt in Denderleeuw oplossing voor betere aansluiting vanuit Ninove, Geraardsbergen en Aalst

"Het probleem met de aansluiting is er gekomen door de uitbreiding van het treinverkeer", zegt Bart Crols van de NMBS. "Eind 2020 is er een trein vanuit Kortrijk bijgekomen, en vorig jaar nog een extra verbinding met Zottegem. Daardoor wordt Denderleeuw echt wel overspoeld met stoppende en doorrijdende treinen. Momenteel zijn er ook werken bezig aan de spoorlijnen in Denderleeuw. Alles samen zorgt dat ervoor dat de capaciteit er bereikt is, en dat we niet alle doorrijdende treinen kunnen behouden, zoals die vanuit Aalst, Ninove en Geraardsbergen. We weten intussen dat er problemen zijn met de aansluiting naar Brussel. We zijn nu aan het bekijken of we die trein naar Brussel langer kunnen laten wachten op de pendelaars. Dat is niet eenvoudig, maar we onderzoeken wat we kunnen doen."