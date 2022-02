Nog geen leverancier voor Oost-Vlaamse groepsaankoop energie: "Geen gunstig aanbod vast tarief"

Volgens gedeputeerde Riet Gillis (Groen) van de provincie is de energiemarkt veel te onstabiel: "Energieleveranciers nemen het risico niet om een vast tarief te bieden, nu de prijzen zo sterk schommelen. Als ze door een vast tarief de stijgende prijzen niet kunnen doorrekenen aan hun klanten, dan verliezen ze eraan. Onze externe projectbegeleider is de markt afgegaan, heeft alle everanciers opgezocht en heeft geen enkele gevonden die een gunstig aanbod kon doen voor een vaste prijs. Daarom start vandaag een nieuwe ronde onderhandelingen voor een variabel tarief. We hopen over enkele weken resultaat te hebben. "

Intussen zijn er al ruim 50.000 kandidaten om in de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen te stappen. Ze hebben zich niet laten afschrikken door het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier, die vorig jaar de leverancier van de groepsaankoop was.