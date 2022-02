Kloosters lopen verder leeg: Vlaanderen telt nog 5.000 zusters, broeders en paters in ordes 

Volgens godsdienstsocioloog Wim Vandewiele van KU Leuven zijn er meerdere oorzaken voor die daling. “Vroeger werd het als een voorrecht gezien als je in de familie een kloosterling of priester had, het bracht een bepaalde sociale status met zich mee. Door de individualisering die onze maatschappij nu kent, is er minder betrokkenheid en worden instituten in Vlaanderen in het algemeen minder belangrijk.”