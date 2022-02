Duizenden Belgen bespioneren (ex-)partner via "stalkerware" op telefoon

Clerix vergelijkt "stalkerware" met de spionagesoftware Pegasus, die het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws kwam. "Pegasus is de naam van een Israëlische spionage-app die ontwikkeld is om overheden toegang te geven tot smartphones wereldwijd. Dat is zeer geavanceerde spionagetechnologie. Stalkerware is eigenlijk Pegasus voor dagelijks gebruik", legt hij uit in "Nieuwe feiten" op Radio 1.