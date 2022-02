Opnieuw bankautomaat in Mesen: "Ook kleinste stad van het land heeft bankautomaat nodig"

Over enkele maanden kunnen de Mesenaars weer geld afhalen in hun eigen stad. En dat na 3 jaar. "Het is zeer interessant voor onze inwoners, maar ook voor onze toeristen", zegt burgemeester Sandy Evrard (Open VLD). "Sommige horecazaken in onze stad hebben geen bancontact. Ook voor hen zal het handig zijn als mensen in het centrum geld uit de automaat kunnen halen. Het zal dus voor iedereen een meerwaarde zijn. En, geef toe: een stad zonder bankautomaat is geen stad, hé."