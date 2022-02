Oud-werknemer gemeente Bornem dient een klacht in tegen ex-collega omdat hij racistische en seksistische uitspraken deed

"Ik ben bij de gemeente Bornem beginnen te werken in mei 2021, aan de balie", vertelt Lisa De Raeymaecker aan Radio 2 Antwerpen. Ze is in India geboren en werd geadopteerd als peuter. "In het begin lachte ik ongepaste opmerkingen mee weg, maar gaandeweg begon hij meer seksistische opmerkingen te maken en intimideerde hij me. Het ging ook meer en meer over mijn huidskleur en dat raakte me echt. Zo vroeg hij eens of ik 's avonds, als ik tv had gekeken, al het vuil en bruin van mijn zetel moest poetsen."

Ze kaartte het aan bij haar diensthoofd, maar voelde zich daar niet echt geholpen. Na een tijd sprak Lisa er ook een vertrouwenspersoon over aan, maar ze vroeg zelf wel om nog niet meteen iets te ondernemen. "Ik vroeg mezelf af of ik niet overdreef. Ik was nog nieuw, ik durfde niet meteen met mijn vuist op tafel te slaan. Ik wilde de mensen ook beter leren kennen en kansen geven. Er werd ook over hem gezegd dat hij al jaren zo was en dat ik het niet te persoonlijk moest nemen."