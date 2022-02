Politie Brasschaat en Antwerpen helpen Nederlandse collega's bij achtervolging

De lokale politiekorpsen van Brasschaat en Antwerpen hebben hun collega's uit Nederland gisterenavond geholpen bij het inrekenen van een man die de grens was overgevlucht, toen de politie hem in Breda wilde controleren. Ter hoogte van de afrit Ekeren kon hij worden ingerekend. Er werden drugs en cash geld in zijn auto gevonden. De man is aangehouden.