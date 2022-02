Ronse gaat ouders van "sterrenkinderen" begeleiden: "Het verdriet verdwijnt nooit"

Het verdriet verwerkt ze nu alleen, want ze verloor haar partner onlangs ook. Maar bij het overlijden van haar kindjes herinnert ze zich hoe moeilijk het was: "Het was heel eenzaam", zegt ze. "Ik had dan ook nog de pech dat ik 8 weken in het ziekenhuis heb gelegen omdat ik opnieuw moest leren stappen. Dat gebeurde op de dienst materniteit zelf en tussen vrouwen die net bevallen waren van een kindje. Toen ik terug op de been was, werd ik gewoon naar huis gestuurd. En dat was het."