Schade door overstromingen in Limburg loopt op tot 18,3 miljoen euro

Steyn bekijkt ook wat hij nog meer kan doen om bij nieuwe wateroverlast het water buiten te houden. "We hadden aan de deuren al u-profielen, zodat we schotten kunnen plaatsen. Maar het water kwam gewoon door de muren heen. We zijn nu aan het bekijken hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Want enkele weken geleden had het weer flink geregend en stond het water weer tot aan het randje van de Berwijn. Dan slaat de schrik me weer om het hart."

Luister hier naar het volledige verhaal van cafébaas Ben Steyn uit Voeren.