SOS Reptiel uit Ichtegem vangt 7 slangen op die in beslag genomen zijn

Een koningspython, 2 tijgerpythons, 2 boa's, 2 netpythons en 1 baardagame (een soort hagedis) werden in Zelzate in beslag genomen. De dieren zaten slecht gehuisvest en waren niet in blakende gezondheid. Al bij al viel het nog mee."We zien slangen wel eens in slechtere toestand binnenkomen. Ze zijn niet in erbarmelijke toestand, maar er zaten wel bloedzuigende mijten op. We moeten het rapport van de dierenarts wel nog afwachten om te zien hoe hun binnenkant eraantoe is", zegt Mario Goes van SOS Reptiel.