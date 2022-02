West-Vlaamse gemeenten kunnen opnieuw subsidies aanvragen om bushaltes toegankelijk te maken voor mensen met beperking

Vlaanderen had subsidies voorzien om die problemen op te lossen, maar geen enkele West-Vlaamse stad of gemeente heeft die subsidies aangevraagd. "De subsidies moesten binnen een termijn van 6 maanden aangevraagd worden, maar heel wat besturen hebben het te druk gehad met corona. Dat is heel begrijpelijk", zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. "Daarom delen we opnieuw subsidies uit, want met een paar aanpassingen kan een halte snel toegankelijker gemaakt worden. Denk maar aan het verhogen van de borduur, zodat iemand met een rolstoel gemakkelijk kan binnenrijden. Of het markeren van opstapplaatsen in een contrasterende kleur, zodat iemand met een visuele beperking duidelijk ziet waar hij moet staan. Of geleiders in het voetpad. Dat zijn quasi allemaal kleine zaken die een wereld van verschil kunnen maken."