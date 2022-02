5 tips om een goede aannemer uit te kiezen: "Problemen voorkomen is altijd beter dan genezen" 

Zowel de overheidsdienst Economie als het Netwerk van Architecten Vlaanderen (NAV) benadrukken tot slot dat een architect je kan bijstaan om een goede aannemer uit te kiezen, al brengt dat natuurlijk extra kosten mee. "Een architect beschikt over een netwerk van betrouwbare bouwpartners", zegt voorzitter Dirk Mattheeuws van het NAV. "Hij weet hoe groot de voorschotten zijn die de aannemer kan vragen, kan helpen om referenties op te vragen en te controleren of de aannemer erkend is en of die nog schulden heeft bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid of de fiscus."