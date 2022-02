Vaccinatiecentrum Maasland heeft 4.000 coronavaccins van Moderna over: "Zullen vernietigd worden"

"Het aantal prikken dat we hadden voorzien, ligt hoger dan het aantal prikken dat effectief wordt uitgevoerd", legt Noel Vandeboel van het vaccinatiecentrum in Dilsen-Stokkem uit. "Niemand kon inschatten dat er een vertraging in de boosterprikken zou komen. We verwachten nog enkele honderen volwassenen daarvoor, maar zelfs dan zullen we toch nog zo'n 4.000 prikken over hebben."