Man (38) dood aangetroffen in centrum van Roeselare, persoon opgepakt voor verhoor

Uit onderzoek blijkt dat getuigen vannacht rond 4.30 uur een doffe bonk hebben gehoord. Enkele bewoners van het gebouw zijn een kijkje gaan nemen en vonden een man van 38, onderaan de trap. "De man had een wonde aan de achterzijde van zijn hoofd", zegt Tom Janssens van het parket. "Daarom hebben we een wetsdokter opgeroepen. Hij is nu ter plaatse. Ook het afstappingsteam, het labo en een onderzoeksrechter zijn aanwezig. We beschouwen dit overlijden als verdacht. Nu is het wachten op de resultaten van het onderzoek."

De technische vaststellingen situeren zich niet enkel in het gebouw zelf, maar ook op straat. Daar werden onder meer resten van een fles sterke drank in beslag genomen. De verbindingsstraat tussen de Albrecht Rodenbachstraat en de Wallenstraat is al uren afgesloten.

Later volgt er ook nog een autopsie op het lichaam van de overleden man.