Victoria Beckham eet al 25 jaar elke dag dezelfde maaltijd: "Ik heb haar nog maar 1 keer zien zondigen"

Toch was er een dag, zo’n 10 jaar geleden, waar Victoria volgens hem toch iets anders at. “Toen ze zwanger was van onze dochter Harper, heeft ze iets van mijn bord genomen en opgegeten." Hij weet niet meer wat het was dat ze at, maar weet wel dat ze het sindsdien niet meer heeft aangeraakt. “Die dag onthoud ik als een van mijn mooiste herinneringen”, vertelt hij.

In een eerdere aflevering van de podcast vertelde Victoria dat ze hard focust op gezond eten en dat ze wil dat haar eten zonder olie, boter of sauzen gemaakt wordt. "Als Spice Girl ging ik vaak op restaurant en ik heb toen beslist dat ik gezond ging leven. Ik ging zo vaak uit eten en wilde nadien nog fit zijn om op te treden." Als ze dan toch wil zondigen, is dat met een toast met zout.