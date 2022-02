Vooral op zaterdag druk op de Hasseltweg: “Na komst van 3 supermarkten meten we snelheid opnieuw”

In de loop van dit en volgend jaar openen er mogelijk drie supermarkten op de Hasseltweg. “Colruyt is het meest concreet”, vervolgt Kriekemans. “Zij openen een supermarkt op de plaats waar vroeger restaurant Double Dragons was. De werken zijn al gestart. Jumbo heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor een vestiging ter hoogte van Interform. Die aanvraag is in behandeling. Delhaize ten slotte zou een supermarkt willen openen aan het rondpunt met de Landwaartslaan, maar zij hebben nog geen omgevingsaanvraag ingediend.”