Agentschap Natuur en Bos gaat vossen controleren op vogelgriep: "Opvolgen of er gevaarlijke mutaties ontstaan"

"Vogelgriep is altijd een beetje zorgwekkend", zegt Muriel Vervaeke expert epidemiologie wilde fauna & wildbeheer van het Agentschap Natuur en Bos. "In 1997 brak in Azië een vogelgriepvariant uit die ook gevaarlijk was voor de mens, en sindsdien wordt de infectie wereldwijd nauw in het oog gehouden."