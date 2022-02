Vroege mensen plaatsten hun haarden op de optimale plaats in grotten

Voor elke hypothetische haard analyseerden ze de dichtheid van de rook doorheen de grot aan de hand van duizenden gesimuleerde sensoren. Om de gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan rook te kennen, vergeleken ze de metingen met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Op die manier brachten ze vier activiteitenzones in kaart in de grot voor elke haard: een rode zone die in essentie verboden gebied was door de hoge dichtheid van de rook, een gele zone die geschikt was om er enkele minuten te verblijven, een groene zone die geschikt was voor bewoning op langere termijn, een aantal uren of dagen, en een blauwe zone die in essentie rookvrij was.

"We ontdekten dat de gemiddelde dichtheid van de rook, gebaseerd op metingen van het aantal deeltjes per ruimtelijke eenheid, daadwerkelijk minimaal is als de haard aan de achterkant van de grot gesitueerd is - net zoals ons model voorspeld had. Maar we ontdekten ook dat in deze situatie het gebied met een lage dichtheid dat het meest geschikt is voor langdurige activiteiten, relatief ver verwijderd is van de haard", zeiden Yafit en Gil Kedar.

De vroege mensen hadden een evenwicht nodig - een haard waarbij ze dicht in de buurt konden werken, koken, eten, slapen, samenkomen, zich konden opwarmen enzovoort, terwijl ze blootgesteld werden aan een minimale hoeveelheid rook. Uiteindelijk, als rekening wordt gehouden met alle behoeften - dagelijkse activiteiten versus de schade door de blootstelling aan rook - bleek dat de bewoners hun haard op de optimale plaats in de grot plaatsten.

De studie identificeerde een gebied van 25 vierkante meter in de grot dat optimaal zou zijn om de haard er te plaatsen, zodat men kon genieten van de voordelen ervan terwijl men vermeed te veel blootgesteld te worden aan rook.

Verbazingwekkend genoeg bleken de vroege mensen hun haarden daadwerkelijk in dit gebied geplaatst te hebben in de verschillende archeologische lagen die onderzocht werden in de studie.